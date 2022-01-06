В Украине провели рекордное количество трансплантаций

За прошлый год в Украине проведено рекордное количество трансплантаций – 306 операций. Об этом сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Facebook.

В среду нардеп вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко и главой Киевской области Василием Володиным посетил Центр трансплантации органов Киевской областной клинической больницы.

"Одним из лидеров по количеству проведенных хирургических вмешательств стала областная больница: за 8 месяцев 2021 года медики провели 41 операцию по пересадке почки" , – написал Радуцкий.

Больше в стране сделали только два заведения – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова и Клиническая больница скорой помощи Львова.

Радуцкий отметил, что в прошлом году 15 семей дали согласие на мультиорганное извлечение органов. Так, 7 сердец, 7 печенок и 3 почки направили в другие клиники, где они были успешно пересажены.

В целом в этом году по инициативе Президента значительно увеличено финансирование сферы здравоохранения до рекордных 200 млрд грн. В частности, больше средств предусмотрено на трансплантологию – почти 1 млрд грн.