Обязательный техосмотр: что нужно знать водителям

Возвращается схема прохождения технического осмотра транспортных средств, которая будет обязательна - это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает Укринформ.

Проходить ТО независимо от даты первой регистрации будут обязаны: - новые владельцы автомобилей в течение 10 дней после перерегистрации транспортного средства на свое имя; после ДТП, в которых повреждены элементы машины, влияющие на безопасность; в случае обнаружения существенных неполадок