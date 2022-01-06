Валютный рынок четверга: ход торгов

Ажиотажный спрос на безналичную валюту, наблюдавшийся вчера на межбанковском валютном рынке﻿, начинает спадать. В первой половине торговой сессии котировки выросли до 27,53 гривны на покупке и 27,55 гривны на продаже, но желающих покупать дорогой доллар нашлось немного, поэтому рост сначала остановился, а затем котировки начали плавное снижение, вернувшись к началу обеденного перерыва ниже уровня 27,50.

Впрочем, сильно снизиться не вышло, т.к. подешевевший доллар привлек повышенный интерес покупателей, среди которых выделяются банки-спекулянты, выравнивающие свою позицию после активных вчерашних и сегодняшних продаж. Национальный банк сегодня участия в торгах не принимал, решив выждать и понаблюдать за развитием ситуации.

Динамично развивалась ситуация и на наличном валютном рынке. Утром оптовые обменные пункты Киева предлагали наличного «американца» по 27,58 гривны (на 10 копеек дороже, чем вчера утром), затем, когда безналичный доллар поднялся выше уровня 27,50, ценники на продажу наличного подняли до 27,62-27,63 гривен. Однако покупать по такой цене валюту согласились не все; часть интересующихся решила выждать – и не прогадала. К обеду доллар начал дешеветь, опустившись на 4 копейки – до 27,58 гривны. Дешевле, правда, найти крупную сумму пока проблематично.

Евро на FOREX в четверг сначала опустился до отметки 1,1284 доллара, а затем вырос до 1,1326. Перед публикацией важных данных по занятости и безработице в США (часть цифр будет опубликована сегодня в 15:30 по киевскому времени, часть – завтра в то же время) идет сокращение позиций, т.к. неизвестно, как рынок отреагирует на выходящую статистику. Наличный евро в первой половине дня продают в диапазоне 31,05-31,10 гривен, встречаются и более дорогие предложения.

Российский рубль четвертый день подряд совершает резкие движения в паре с американским долларом; без поддержки Центробанка России, который отдыхает до 10 января, российскую валюту основательно «колбасит». Вот и сегодня доллар сначала вырос до 77,20, а затем опустился до 76 рублей за доллар. Что касается наличного рубля, в столице опять наблюдается разнообразие цен. Большинство обменных пунктов, как и вчера, продают его по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, но начали появляться предложения и по 3,63 гривны за 10 рублей. Как правило, это небольшие суммы.

Продолжает пользоваться повышенным спросом польский злотый. Сегодня в столице его продают по 6,65-6,75 гривен.