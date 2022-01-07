Открыт новый метод редактирования генов в клетках человека

В последнее десятилетие система редактирования генома CRISPR произвела революцию в молекулярной биологии, дав возможность изменять гены внутри живых клеток. Теперь исследователи из Института Гладстона доработали дополнительную систему для более эффективного редактирования, сообщает 24 Канал.

Для этого ученые использовали молекулы, называемые ретронами. Их можно использовать для редактирования генов в разных типах клеток – от грибов до клеток человека.

Как редактируют геном сейчас

Большинство современных технологий редактирования генов, основанных на системе CRISPR, включают вырезание участка ДНК из генома клетки, а затем введение нового генетического материала, так называемого "матричная ДНК".

Поскольку клетка восстанавливает места, где ген был разрезан, матричная ДНК интегрируется.

Эту матричную ДНК обычно производят в лаборатории, а затем вводят в клетки извне. Белок, разрезающий геном клетки называется Cas9 и его доставляют отдельно.

Ни Cas9, ни матричная ДНК не проникают в каждую клетку, что ограничивает эффективность редактирования генов CRISPR.

В чем преимущество ретронов

Ретроны работают как "заводы" ДНК, производя многочисленные копии матричной ДНК изнутри клеток. Более того, эти молекулы можно доставлять вместе с другими компонентами CRISPR, так что клетки получают весь материал, необходимый для редактирования генов одновременно – генетические коды ДНК-матрицы, Cas9 и молекулы, помогающие исследователям отслеживать внесенные изменения.

Это значит, что ученым нужно ввести только один элемент в каждый центр. Это значительно упрощает процесс и открывает дверь для новых типов экспериментов.