Google пообещал связать свои гаджеты по примеру Apple

Например, компания объявила, что расширит функцию беспроводного обмена Nearby Share, что позволит пользователям Android передать фото, видео и файлы между гаджетами, сообщает Сегодня.

Google объявила также, что представит свою функцию Fast Pair для ПК с Windows, Google TV, Android TV и совместимых с Matter продуктов для умного дома.

Это означает, что наушники, совместимые с Fast Pair, смогут беспрепятственно подключаться к этим устройствам, как AirPods могут легко подключаться к iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.

Еще Google работает над функцией, аналогичной функции в AirPods, которая адаптирует вывод звука в зависимости от движений и положения головы по отношению к источнику звука.

Вскоре пользователи также смогут разблокировать свой Chromebook или другой Android с помощью умных часов Wear OS.