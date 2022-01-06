Укрзализныця может остановить все пассажирские поезда 11 января

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") своим приказом №1044 от 30 января 2021 года приостановила действие лицензии АО "Укрзализныця" на перевозку пассажиров и опасных грузов. Об этом заявила глава созданной для проверки и оценки состояния УЗ Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, народный депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению нардепа на ее Facebook-странице, с 11 января 2022 года "Укрзализныця" должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов.

"Возможно, будут искать какие-то выходы из этой ситуации, но факт является фактом: УЗ не соблюдает лицензионные условия, то есть не выполняет все необходимые требования контролирующего органа по организации перевозок пассажиров и опасных грузов. Напомним, ВСК по вопросам "Укрзализныци" в своем промежуточном отчете еще летом предупреждала о такой угрозе", - отметила глава комиссии.

В "Укрзализныце" заявили, что останавливать перевозки не планируют.

"Пассажирские перевозки будут продолжаться. "Укртрансбезопасность" имеет ряд замечаний, которые "Укрзализныця" в четкие сроки устранит, чтобы обеспечить максимальные стандарты безопасности для наших пассажиров. Следовательно, все могут спокойно планировать свои железнодорожные путешествия", - отмечается в сообщении пресс-службы пассажирской вертикали УЗ.

При этом отмечается, что подобные ситуации в истории компании уже были, и на перевозки это не повлияет.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что все происходит в рамках стандартных процедур.