ДТЭК Ахметова в декабре импортировал 350 тыс. тонн угля из США

В декабре компания "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова поставила в Украину морем 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии. Это максимальный объем импорта за весь период поставки, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Завершили разгрузку двух последних "Панамаксов". Уголь с пятого судна был полностью отгружен в порту "Черноморск" еще 1 января. Шестое судно разгрузили в порту ТИС 3 января. Сейчас американский и колумбийский уголь либо уже на ТЭС, либо направляется туда железной дорогой" , - говорится в сообщении компании.

Также ДТЭК сообщил, что готовится встречать три новых партии угля уже в январе. Топливо с 7-9-го кораблей класса "Панамакс" также пополнит склады ТЭС компании.

Напомним, по данным Министерства энергетики, запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% - до 336 тыс. тонн. В общей сложности запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 4 января превысили 500 тыс. тонн.