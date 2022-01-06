Зеленский отдыхает в Буковеле вместе с Ермаком и Демченко

Журналист Юрий Бутусов опубликовал фото с отдыха президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области, сообщает Новое время.

Судя по обстановке, снимок был сделан в ресторане Filvarok.

Как рассказал Бутусов, Зеленский отдыхал в компании главы ОПУ Андрея Ермака и главы комитета по вопросам разведки Руслана Демченко, который, по его словам, "связан с Москвой".

"Это действующий глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность в нарушение закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля" , — написал журналист.

Зеленский отправился в Буковель 4 января. По его словам, целью поездки является "короткий отдых".

В то же время, по данным "Украинской правды", глава государства поселился в отеле на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским.