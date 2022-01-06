Как записаться на бустерную вакцинацию: разъяснение

С 6 января все граждане Украины в возрасте от 18 лет имеют право получить бустерную (третью) прививку от коронавируса. Записаться на нее можно с помощью приложения Helsi, сообщает Обозреватель.

Для получения "бустера" с момента второй вакцинации должно пройти не менее 6 месяцев. Он "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней.

В Helsi напомнили, что для третьей прививки Минздрав рекомендует вакцины Moderna или Comirnaty от Pfizer. Для тех, кто раньше был привит CoronaVac (Sinovac Biotech), лучше выбрать бустерную дозу вакциной Pfizer.

Отметим, процедура записи на бустерную прививку такая же, как и на две предыдущие. Для этого необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении, которое нужно будет показать на входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.

На прививку можно записаться с помощью Helsi. Источник: Скриншот сайта Helsi

Напомним, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.