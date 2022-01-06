Суд арестовал квартиру из-за публикации чужого фото в Facebook

В Кривом Роге суд наложил арест на квартиру женщины и обязал ее выплатить 100 тысяч гривен морального ущерба гражданке, чью фотографию та разместила без ее согласия в посте в социальной сети Facebook в своем аккаунте, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Соответствующее решение принял судья Саксаганского районного суда Кривого Рога, говорится в обнародованном на сайте Единого реестра досудебных решений материале дела.

В суд с гражданским иском о неправомерном использовании ее фотографии в сети и выплате морального ущерба обратилась женщина в конце декабря. Суть претензий к ответчице состоял в том, что "обидчица" без ее согласия разместила ее с мужем фото в своем Facebook в посте под названием: "СВОЗИТЬ ГРОБЫ К ГОРИСПОЛКОМУ?" Означает ли поддержка петиции, что поборы на кладбищах будут прекращены?"

Такая публикация с ее изображением на снимке, по мнению истицы, была неправомерной, и привела "не только к раскрытию и распространению ее персональных данных о семейном состоянии, освещении личных отношений, религиозных убеждений, но и к обсуждению общественностью ее и мужа, его прошлых личных отношений, деятельности в должности руководителя КП "Ритуал Сервис Плюс" КМР, свидетельством чему являются комментарии под постом ответчика".

Добавим, что саму эту фотографию ответчица взяла в Facebook-аккаунте истицы.

"Такое вмешательство ответчика в ее личную жизнь и нарушение ее личных неимущественных прав считается явно чрезмерным и непропорциональным вмешательством в конфиденциальность, что привело к перенесению ряда моральных страданий и причинению морального вреда. Размер морального ущерба ею оценен в 100 000 грн., что и составляет цену иска" , - говорится в материале дела.

Судья В. Прасолов удовлетворил иск полностью. Так, на квартиру ответчицы общей площадью 44,7 "квадратов" был наложен арест. Женщину обязали установить технические настройки в ее аккаунте в Facebook, чтобы "пост раздора" нельзя было удалять, редактировать, репостить и комментировать. А еще - она должна возместить моральный ущерб.

Также отмечается, что при принятии решения суд учитывал, что стоимость арестованной квартиры составляет 20 291 гривну (такие данные ответчица указала при подаче декларации в 2021 году), соответственно не превышает размера морального ущерба, который просит взыскать истица.

"Так что арест на квартиру будет соизмерим с исковыми требованиями" , - указано в публикации.

Вердикт может быть обжалован в апелляционном порядке в Днепровском апелляционном суде.