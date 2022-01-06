Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг спрос на безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке существенно сократился. Как следствие, рынок смог найти точку равновесия без вмешательства Национального банка.

Подогреваемые паническими настроениями, покупатели валюты на старте торгов разогнали курс безналичного доллара до 27,53 гривен на покупке и 27,55 гривен на продаже. Но, как оказалось, покупать доллар дороже отметки 27,50 согласились далеко не все. После того, как «горячий» спрос был удовлетворен, котировки плавно пошли вниз. Национальный банк сегодня решил не вмешиваться в ход торгов – и оказался совершенно прав. Покупатели и продавцы самостоятельно достигли консенсуса, и почти всю торговую сессию сделки проходили в пределах 27,48-27,51 гривен.

Закрыли торги четверга на 2,5 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,47/27,55 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись уже вчерашнего: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,48 гривен прошла в 9:25. На старте число заявок на покупку в 2 раза превышала число заявок на продажу, поэтому котировки продолжили расти, достигнув к 10:20 дневных пиков. До 11 часов они держались выше уровня 27,50 гривен, и лишь когда нерезиденты (особо не торговавшиеся) купили нужный объем и ушли с рынка, цены начали снижаться. В 11:22 они достигли дневного минимума – 27,47 гривен на покупке и 27,49 гривен на продаже. Такие цены показались оставшимся покупателям привлекательными, и опять закипела торговля. Оставшееся время торговля проходила в диапазоне 27,48-27,51 гривен: несколько раз поднимались выше уровня 27,50 – и возвращались обратно. Закрыли торговлю прямо на этом уровне.

Котировки закрытия торгов – 27,48/27,50 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 81,7 млн по сравнению со средой и составил 153,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5032 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,5032 гривен. Официальный курс доллара на 10 января установлен на отметке 27,4977 гривен за доллар, рост на 4,26 копеек.

установлен на отметке 27,4977 гривен за доллар, рост на 4,26 копеек. Официальный курс евро на 10 января установлен на отметке 31,1095 гривен за евро, рост на 6,74 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня сначала выросла с 27,58 до 27,62-27,63 гривен, а затем опять вернулась к утренним значениям. Уже второй день подряд наличный доллар держится на 8 копеек дороже безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1320 доллара. Сегодня евро сначала опустился до 1,1284 доллара, а затем вырос до 1,1330 на фоне ослабления американского доллара после выхода данных, свидетельствующих о росте безработицы в США. Наличный евро сегодня продают преимущественно по 31,05-31,10 гривен.

Российский рубль достиг девятимесячного минимума по отношению к доллару на фоне волнений в соседнем Казахстане и снижения цен на нефть. Три раза в течение дня он снижался до 77,20 рублей за доллар и состоянием на 17:00 по киевскому времени торгуется в диапазоне 76,70-76,90 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; спрос на него резко снизился.