Кроме имущества Порошенко арестованы активы Прямого и 5 канала
Помимо имущества пятого президента Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета Прямого и 5 канала, сообщает Новое время.
Как сказано в заявлении партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, «
это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве».
Евросолидарность подчеркивает, что с ноября 2021 года эти каналы не принадлежат Порошенко.
«Прямой и 5 канал — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, так сильно желающий только „теплой информационной ванны“», — говорится в заявлении.