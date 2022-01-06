Кроме имущества Порошенко арестованы активы Прямого и 5 канала

Помимо имущества пятого президента Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета Прямого и 5 канала, сообщает Новое время.

Как сказано в заявлении партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, « это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве ».

Евросолидарность подчеркивает, что с ноября 2021 года эти каналы не принадлежат Порошенко.