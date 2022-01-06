Праздники 7 января: история, традиции, запреты
Православное Рождество Христово, день программистов и открытие спутников Юпитера - самые интересные события 7 января. В григорианском календаре 7 января − седьмой день года. До конца года остается 358 дней, сообщает Корреспондент.
Какие праздники 7 января
- Православное Рождество Христово
- Международный день программистов
- День распутывания лыжных следов
- Международный день глупой походки
- День святой прялки
Кто родился 7 января
- 1800 год - 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель Миллард Филлмор.
- 1871 год - французский математик, профессор Эмиль Борель.
- 1909 год - украинский ученый Степан Щурат.
- 1972 год - американский хоккеист Дональд Брашир.
- 1985 год - британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон.
- 1964 год - американский киноактер Николас Кейдж.
Какие события произошли 7 января
- 1610 год - Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.
- 1839 год - физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет "светописи".
- 1852 год - в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.
Народные и церковные праздники
В этот день православная празднует 2022 год от Рождества Иисуса Христа. Согласно преданию, на небе появилась звезда, которая оповестила о рождении Сына Божьего.
Ее увидели вифлеемские пастухи и волхвы и отправились к хлеву, где родился Спаситель. Они принесли много подарков новорожденному.
Традиции и обряды
Рождество Христово принято встречать строго в кругу семьи. В этот день колядуют и дарят подарки. Колядки поют во славу Христу, а за радостную весть о Рождении Спасителя всех участников праздничного шествия одаривают конфетами, сладкой выпечкой или деньгами.
Что нельзя делать
- Работать по дому.
- Ходить на рыбалку и охоту.
- Ругаться.
Приметы
- Ударил мороз - к холодной весне.
- Разлить воду или узвар - к приятным новостям.
- Потерять что-то - к убыткам.
- Если 7 января первым в дом зашел мужчина - к удаче и благополучию на целый год.
У кого сегодня именины
Именины 7 января отмечают: Леонид и Мария.