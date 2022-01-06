Праздники 7 января: история, традиции, запреты

Православное Рождество Христово, день программистов и открытие спутников Юпитера - самые интересные события 7 января.﻿ В григорианском календаре 7 января − седьмой день года. До конца года остается 358 дней, сообщает Корреспондент.

Какие праздники 7 января

Православное Рождество Христово

Международный день программистов

День распутывания лыжных следов

Международный день глупой походки

День святой прялки

Кто родился 7 января

1800 год - 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель Миллард Филлмор.

1871 год - французский математик, профессор Эмиль Борель.

1909 год - украинский ученый Степан Щурат.

1972 год - американский хоккеист Дональд Брашир.

1985 год - британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон.

1964 год - американский киноактер Николас Кейдж.

Фото: instagram.com/nicolascagefans Николас Кейдж

Какие события произошли 7 января

1610 год - Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

1839 год - физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет "светописи".

1852 год - в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.

Фото: pixabay.com Юпитер

Народные и церковные праздники

В этот день православная празднует 2022 год от Рождества Иисуса Христа. Согласно преданию, на небе появилась звезда, которая оповестила о рождении Сына Божьего.

Ее увидели вифлеемские пастухи и волхвы и отправились к хлеву, где родился Спаситель. Они принесли много подарков новорожденному.

Традиции и обряды

Рождество Христово принято встречать строго в кругу семьи. В этот день колядуют и дарят подарки. Колядки поют во славу Христу, а за радостную весть о Рождении Спасителя всех участников праздничного шествия одаривают конфетами, сладкой выпечкой или деньгами.

Фото: instagram.com/masterskaya_yasinya Коляда

Что нельзя делать

Работать по дому.

Ходить на рыбалку и охоту.

Ругаться.

Приметы

Ударил мороз - к холодной весне.

Разлить воду или узвар - к приятным новостям.

Потерять что-то - к убыткам.

Если 7 января первым в дом зашел мужчина - к удаче и благополучию на целый год.

У кого сегодня именины

Именины 7 января отмечают: Леонид и Мария.