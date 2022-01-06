Еще в одном регионе Казахстана начали АТО

В Кызылординской области Казахстана сегодня, 6 января, началась антитеррористическая операция. Это уже второй регион, где силовики пытаются таким образом подавить массовые протесты, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

О начале антитеррористической операции в Кызылординской области объявила глава Казахстанского региона Гульшара Абдыкаликова.

По ее словам, сегодня в Кызылординской области действует красный уровень террористической угрозы.

"Зачистка" Алматы от протестующих до сих пор продолжается.