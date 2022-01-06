В Эмиратах за распространение слухов в интернете грозит штраф и тюрьма

Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов предупредила население страны о суровых наказаниях за распространение ложной информации в интернете. Так, за публикацию слухов и непроверенных новостей нарушителей ждут крупные штрафы и тюремное заключение, сообщает Русские Эмираты.

В частности, любому, кто использует Интернет для публикации или распространения непроверенных новостей, слухов или информации, вводящей в заблуждение и противоречащей данным, опубликованным в официальных источниках, грозит год тюрьмы и штраф в размере 100 000 дирхамов.

В ситуации кризиса, стихийного бедствия или пандемии, уточнили прокуратуры, данные противоправные деяния будут караться штрафом в размере 200 тысяч дирхамов и двумя годами тюремного заключения. Это касается ложных новостей, которые формируют общественное мнение с целью настроить людей против действующей власти.

Федеральный декрет-закон, направленный на борьбу с распространением ложных новостей, был принят в 2021 году.