Одесса вошла в топ-9 городов мира для путешествий

Одесса оказалась на втором месте в рейтинге самых «интригующих» городов мира, которые необходимо посетить в 2022 году, сообщает Думская.

По версии влиятельного британского изданиея The Independen, Одесса — один из тех городов, которые корреспонденты издания планируют посетить в нынешнем году и советуют сделать это всем туристам.

Одесса оказалась на втором месте, уступив Вене. За ней самыми привлекательными для путешествий городами стали Ханья (Крит), Неаполь (Италия), Париж (Франция), Сеул (Южная Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегия) и Сплит (Хорватия).

Такой интерес к Одессе возник благодаря открытию прямых рейсов Одесса-Лондон. В частности, 27 марта лоукостер Wizzair соединит украинский город с лондонским аэропортом «Лутон».

Кроме того, Одесса привлекла англичан красивой архитектурой и расположением на берегу моря. Еще британцы считают преимуществом низкие цены на проживание в одесских отелях и транспорт.