Власти Австрии заставили всех носить маски даже на улице

С 11 января в Австрии начнет действовать требование относительно обязательного ношения масок на открытом воздухе, если расстояние между людьми меньше двух метров, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Вене федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы увидели, что маска типа FFP-2 является действенным средством для защиты себя и окружающих. И эффективность FFP-масок можно увидеть также по тому, что благодаря их ношению удается предотвратить и распространение волны гриппа. Но мы видим с другой стороны, что Омикрон — очень заразен и на открытом воздухе также очень быстро распространяется. Это значит, что маску нужно будет носить также на открытом воздухе – везде, где люди встречаются друг с другом" , — заявил Нехаммер.

По словам канцлера, обязательное ношение FFP-маски будет везде на улице, где между людьми не сохраняется расстояние два метра.

Кроме того, глава правительства сообщил, что власти начнут более активно проводить проверки существующих мер по сдерживанию распространения пандемии коронавируса. В частности, это касается и обязательного наличия сертификата вакцинации или справки о выздоровлении при посещении заведений общественного питания, гостиничной и культурной сфер.

Также принято решение о сокращении срока действия так называемого зеленого паспорта – до шести месяцев. Для людей, получивших уже третью дозу вакцины от коронавируса, он будет действовать и дальше 9 месяцев.