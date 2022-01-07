В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных

В больницах Лондона не хватает персонала из-за роста заболевших COVID-19. Поэтому военных отправили на помощь медикам, сообщает Новое время.

Лондон сильно пострадал от вспышки Омикрона, из-за чего не хватает персонала в больницах. Министерство обороны заявило, что отправляет на помощь медикам 200 военнослужащих, будут помогать в течение трех недель.

"Мужчины и женщины наших вооруженных сил снова активизируются, чтобы поддержать своих преданных своему делу коллег в NHS, поскольку они работают рука об руку, чтобы защитить нацию от COVID-19" , — заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он уточнил, что военные «водили машины скорой помощи, вводили вакцины и поддерживали пациентов в больницах».

Также отмечается, что по всей Великобритании уже помогают медикам около 1800 военных. В их число входят 313 сотрудников, оказывающих помощь Валлийской службе скорой помощи NHS Trust, и 96 сотрудников Шотландской службы скорой помощи, а более 1000 человек помогают по программе ревакцинации.