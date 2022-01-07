США и Япония будут расширять оборонное сотрудничество

Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим оборонным угрозам, включая гиперзвуковые и космические возможности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим военным угрозам, включая гиперзвуковые и космические", - заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на открытии виртуальной встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

По его словам, американо-японский альянс "должен не только укреплять имеющиеся у нас инструменты, но и разрабатывать новые".

"Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, нашим инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим проблемам, связанным с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до расширения возможностей космического базирования", - пояснил госсекретарь США.

В качестве угроз он назвал Россию и Китай, которые " на суше, на море, в космосе, киберпространстве нарушают международные нормы ", упомянув "наращивание военной мощи России против Украины", "провокационные" действия Пекина в отношении Тайваня, а также последний пуск ракеты Северной Кореей.

При этом Блинкен подчеркнул, что Москва и Пекин "углубляют двухстороннее военное сотрудничество".

Он также сообщил, что стороны подпишут пятилетнее соглашение, о базировании американских войск в Японии.