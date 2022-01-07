В ПФУ рассказали, когда выплатят пенсии за январь

В Пенсионном фонде заверили украинцев, что длительные новогодние выходные не повлияют на график выплаты пенсий — поступлений следует ждать в определенную для каждого пенсионера дату, сообщает Факты.

В соответствии с сообщением Фонда в соцсети, 6 января на финансирование пенсий было направлено 2,3 млрд гривен, а всего в январе объем ассигнований на эти цели составит 14,9 млрд гривен.

Напомним, 4 января были проведены перерасчеты пенсий двум категориям их получателей — членов семей погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.