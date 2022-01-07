В Испании кошек и собак официально признали членами семьи

В Испании вступил в сил закон, согласно которому у всех собак, кошек и других домашних животных должен иметься идентификационный документ (DNI). В документе должны быть указаны имя животного, ветеринарная информация, включая данные о вакцинации, а также имя владельца или ответственного лица, сообщает Niezalezna.

"Паспорт" для собак и кошек был введен в соответствии с законом о защите и правах животных. Цель закона - создание национального реестра домашних животных, чтобы они могли быть идентифицированы и имели законные права. В то же время документ призван облегчить применение наказания владельцев в случае, например, оставления животного или причинения ему страданий.

Владелец обязан зарегистрировать каждое животное с помощью системы идентификации. Пока неизвестно, будет ли это бумажный или цифровой документ. Как пишет газета La Razon, скорее всего, это будут электронные "паспорта", содержащие QR-код, благодаря которому «службы безопасности получат доступ ко всей истории животного».

Введение нового закона также позволяет регулировать опеку над домашними животными в случае развода. Согласно статистическим данным в Испании каждый год разводятся в среднем около 100 тысяч пар, 30 тысяч из которых имеют домашних животных. Новый закон позволяет официально согласовать опеку над питомцами, а также расходы на их содержание. В декабре 2021 года Министерство юстиции заявило, что судебный орган в случае развода официально поручает одному или обоим супругам заботиться о домашних животных.