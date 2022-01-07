Беглый оппозиционер объявил себя лидером протестов в Казахстане

Беглый казахский оппозиционер Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане. По его словам, участники массовых акций координируют свои действия с ним, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По словам Аблязова, если Запад не вмешается в ситуацию в Казахстане, то Российская Федерация заставит его следовать политике восстановления своего рода Советского Союза.

"В противном случае Казахстан превратится в Беларусь, и [президент России Владимир] Путин методично навяжет свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу" , - подчеркнул он.

Он также объявил себя лидером протестов в Казахстане и отметил, что с ним ежедневно консультируются по тактике массовых акций в Алматы.

"Я считаю себя лидером оппозиции. Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?" , - добавил Аблязов.

Аблязов является политическим и общественным деятелем, бывшим министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 - октябрь 1999), экс-главой совета директоров БТА банка, а также лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана".

Власти обвиняют его в хищении 6 млрд долларов у БТА Банка. Аблязов скрывается во Франции, в 2015 году суд в Лионе одобрил его экстрадицию, но высшая инстанция отменила его на основании того, что при подаче запроса об экстрадиции в отношении него были политические мотивы.