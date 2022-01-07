В Украине развалилась международная трасса Киев - Чоп

На Закарпатье международную трассу Киев - Чоп признали опасной из-за аварийного участка дороги. В Службе автомобильных дорог Закарпатской области просят водителей не ехать по этой трассе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

На развалившейся дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.

"Указанные дороги в предыдущие годы практически капитально не ремонтировались. Однако из-за износа покрытия и из-за интенсивных осадков, дождя и влажности очень быстро – в течение 6-12 часов – образуются ямы" , – сказано в сообщении службы.

Сейчас пять бригад пытаются ликвидировать ямы на дороге. Однако ямы в дождливую погоду появляются в больших объемах.