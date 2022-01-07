Глава Apple в 2021 году вшестеро увеличил доход

Генеральный директор Apple Тим Кук теперь зарабатывает почти в 1,5 тысячи раз больше, чем обычный сотрудник корпорации, сообщает УНИАН.

Тим Кук, генеральный директор американской корпорации Apple Inc. с 10-летним стажем, подал информацию о своих доходах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно представленной информации, заработная плата Тима Кука в 2021 году увеличилась до 98,7 миллиона долларов.

Из этой суммы 3 миллиона - непосредственно зарплата Тима Кука, 12 миллионов - выплаты для поощрения. Еще 82 миллиона - различные премии и компенсации, в частности, за авиаперелеты, поскольку с 2017 года компания не позволяет гендиректору летать коммерческими рейсами.

Следовательно, соотношение оплаты труда генерального директора Apple и обычного сотрудника корпорации теперь составляет 1447:1.

Примечательно и то, что в 2020 году зарплата Тима Кука была более чем в шесть раз меньше - всего 14 миллионов долларов.