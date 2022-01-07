Кабмин презентовал свои основные достижения за 2021 год

Кабинет министров Украины презентовал свои основные достижения за 2021 год, сообщает УНИАН.

В Кабмине уточнили, что в течение 2021 года пенсии росли 10 раз и средняя выплата составляла 4 тыс. грн, что превысило фактический прожиточный минимум. Существенно повышены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам.

Вместе с тем на финансирование противодействия пандемии в прошлом году государство потратило более 35 млрд грн, которые были направлены на доплаты медикам, обеспечение кислородным оборудованием, тестирования и другие мероприятия.

Что касается авиационных достижений, то в 2021 году между Украиной и Евросоюзом было заключено соглашение об Общем авиационном пространстве, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС и наоборот, увеличит географию полетов и будет способствовать удешевлению билетов.

Также в 2021 году дан старт созданию украинского государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA).

Кроме того, в рамках программы президента "Большая стройка" восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов.

Что касается электронного развития, то в "Дие" добавилось более 20 электронных услуг и доступно уже 15 цифровых документов. В 2021 году Украина стала первым государством мира, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, а украинские COVID-сертификаты получили признание в ЕС.

В Кабмине указали и на продолжение обеспечения армии современным вооружением и техникой в 2021 году.

Вместе с тем утверждается, что государство полностью закрыло потребность в жилье для пострадавших участников Революции достоинства и семей Героев Небесной сотни.