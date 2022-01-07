Cadillac представил футуристический концепт InnerSpace

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2022 концерн General Motors представил большое количество новинок, включая футуристический Cadillac InnerSpace. Концепт оснащен автопилотом, а вместо педалей и руля предусмотрена полочка с пледом и домашними тапочками, сообщает Обозреватель.

Концепт представляет собой видение компанией будущего люксовых машин, которые обладают полностью автономным управлением и позволяют владельцу и его спутнику в полной мере насладиться путешествием в атмосфере уюта и комфорта.

Кузов Cadillac InnerSpace имеет вытянутую форму и малую высоту. Источник: General Motors

В основе лежит модульная платформа Ultium. Источник: General Motors

Для увеличения запаса хода автомобиль тщательно проработали с точки зрения аэродинамики. Источник: General Motors

Двухместное купе обтекаемой формы использует модульную электрическую платформу Ultium, которая обеспечит запас хода на одной зарядке порядка 650 км. Доступ в салон обеспечивают широкие двери и подъемная часть крыши. Кроме того, при посадке-высадке оба кресла поворачиваются к выходу.

Доступ в салон обеспечивают широкие двери и подъемная часть крыши, а при посадке-высадке оба кресла поворачиваются к выходу. Источник: General Motors

С учетом того, что автомобиль имеет полностью автономное управление, поэтому ни руля, ни педалей в машине нет. Вместо приборной панели на всю ширину кузова располагается огромный сферический экран, кресла снабжены выдвижными подушками для отдыха ног, а из-под передней панели выдвигается полочка с пледом и домашними тапочками.

Автомобиль имеет полностью автономное управление, поэтому ни руля, ни педалей в машине нет. Источник: General Motors

Кресла снабжены выдвижными подушками для отдыха ног, а из-под передней панели выдвигается полочка с пледом и домашними тапочками. Источник: General Motors

Информационно-развлекательная система с доступом к интернету позволит всегда быть в курсе событий, а также обеспечит пользователей разнообразными онлайн-сервисами.

Естественно, что Cadillac InnerSpace так и останется смелым и футуристическим концепткаром, но идеи, реализованные в его конструкции, со временем, смогут воплотиться в будущих моделях бренда.