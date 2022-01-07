В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров, сообщает РБК-Украина.

Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют" , - сообщили правоохранители.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".

Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ.

А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.