В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ
В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров, сообщает РБК-Украина.
Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.
"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители.
В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".
Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ.
А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.