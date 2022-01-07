Лукашенко намерен вернуть Украину "в лоно настоящей веры"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости, но и одновременно на укрепление связей с дружественными и братскими государствами, сообщает Белта.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, - сказал глава государства. - Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может".