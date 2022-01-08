Госдеп опроверг информацию об отводе войск РФ из Восточной Европы

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ошибочна информация об отводе войск РФ из Восточной Европы, сообщает Украинская правда.

"Неточна информация, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе" , – заявил Прайс.

Прайс уточнил, что Штаты "дали понять, что если Россия вторгнется в Украину", они готовы к усилению защиты с НАТО.

Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она также согласится сократить свои силы.