Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича

Конкурс астрономических фотографий в Королевской обсерватории Гринвича в Великобритании проводят ежегодно. Кто же стал победителем Astronomy Photographer of the Year в 2021, сообщает 24 Канал.

Это Шучан Донг (Shuchang Dong) и его фотография "Золотое кольцо". Но на конкурсе было еще много интересных номинаций и ярких фотографий.

Абсолютный победитель – "Золотое кольцо", Шучан Донг

Кольцеобразное солнечное затмение Шучан Донг заснял в Тибете. Заметим, он долго ждал нужное мгновение, ведь в этом регионе небо почти всегда в облаках. Но мгновение пришло – и не зря, Донг стал победителем конкурса.

"Золотое кольцо" Шучана Донга / Фото RGO

Победители в разных номинациях

Полярные сияния

Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танец полярного сияния", Дмитрий Рыбалка) / Фото RGO

Галактики

The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочное кольцо", Чжун Ву) / Фото RGO

Наша Луна

Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За пределами лимба", Николя Лефодо) / Фото RGO

Люди и космос

Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Дипал Ратнаяка) / Фото RGO

Планеты, кометы, астероиды

A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Цветной квадрантный метеор", Фрэнк Кушай) / Фото RGO

Небесные ландшафты

Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Лунные дюны", Джеффри Ловлейс) / Фото RGO

Звезды и туманности

California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сны Калифорнии о NGC 1499") / Фото RGO

Лучший молодой астрофотограф года

Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Семейное фото Солнечной системы", Чжи Пу Ван – 15 лет) / Фото RGO

Новичок года