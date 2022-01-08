Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича

Конкурс астрономических фотографий в Королевской обсерватории Гринвича в Великобритании проводят ежегодно. Кто же стал победителем Astronomy Photographer of the Year в 2021, сообщает 24 Канал.
Это Шучан Донг (Shuchang Dong) и его фотография "Золотое кольцо". Но на конкурсе было еще много интересных номинаций и ярких фотографий.
Абсолютный победитель – "Золотое кольцо", Шучан Донг
Кольцеобразное солнечное затмение Шучан Донг заснял в Тибете. Заметим, он долго ждал нужное мгновение, ведь в этом регионе небо почти всегда в облаках. Но мгновение пришло – и не зря, Донг стал победителем конкурса.
"Золотое кольцо" Шучана Донга / Фото RGO Победители в разных номинациях
Полярные сияния
Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танец полярного сияния", Дмитрий Рыбалка) / Фото RGO Галактики
The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочное кольцо", Чжун Ву) / Фото RGO Наша Луна
Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За пределами лимба", Николя Лефодо) / Фото RGO Люди и космос
Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Дипал Ратнаяка) / Фото RGO Планеты, кометы, астероиды
A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Цветной квадрантный метеор", Фрэнк Кушай) / Фото RGO Небесные ландшафты
Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Лунные дюны", Джеффри Ловлейс) / Фото RGO Звезды и туманности
California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сны Калифорнии о NGC 1499") / Фото RGO Лучший молодой астрофотограф года
Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Семейное фото Солнечной системы", Чжи Пу Ван – 15 лет) / Фото RGO Новичок года
Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролетает мимо Луны", Пол Экхардт) / Фото RGO