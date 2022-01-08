Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича

Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича
Фото: Фото RGO. Николя Лефодо победил в номинации "Наша Луна"

Конкурс астрономических фотографий в Королевской обсерватории Гринвича в Великобритании проводят ежегодно. Кто же стал победителем Astronomy Photographer of the Year в 2021, сообщает 24 Канал.

Это Шучан Донг (Shuchang Dong) и его фотография "Золотое кольцо". Но на конкурсе было еще много интересных номинаций и ярких фотографий.

Абсолютный победитель – "Золотое кольцо", Шучан Донг

Кольцеобразное солнечное затмение Шучан Донг заснял в Тибете. Заметим, он долго ждал нужное мгновение, ведь в этом регионе небо почти всегда в облаках. Но мгновение пришло – и не зря, Донг стал победителем конкурса.

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"Золотое кольцо" Шучана Донга / Фото RGO

Победители в разных номинациях

Полярные сияния

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Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танец полярного сияния", Дмитрий Рыбалка) / Фото RGO

Галактики

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The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочное кольцо", Чжун Ву) / Фото RGO

Наша Луна

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Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За пределами лимба", Николя Лефодо) / Фото RGO

Люди и космос

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Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Дипал Ратнаяка) / Фото RGO

Планеты, кометы, астероиды

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A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Цветной квадрантный метеор", Фрэнк Кушай) / Фото RGO

Небесные ландшафты

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Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Лунные дюны", Джеффри Ловлейс) / Фото RGO

Звезды и туманности

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California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сны Калифорнии о NGC 1499") / Фото RGO

Лучший молодой астрофотограф года

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Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Семейное фото Солнечной системы", Чжи Пу Ван – 15 лет) / Фото RGO

Новичок года

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Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролетает мимо Луны", Пол Экхардт) / Фото RGO

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