Итальянский клуб хочет приобрести футболиста "Динамо" - СМИ

Итальянская "Сампдория" вернулась к идее подписания украинца Владислава Супряги и сделала предложение киевскому "Динамо" по поводу нападающего, сообщает УНИАН.

Как пишет издание SampNews24, "моряки" за аренду 21-летнего украинца до лета 2022 года готовы выложить 1 млн евро.

Кроме того, итальянский клуб хочет зафиксировать сумму трансфера после завершения аренды футболиста.

Если "Динамо" согласится на продажу Супряги, то гарантировано получит восемь миллионов евро, а 21-летний форвард – шанс перезапустить футбольную карьеру в итальянском чемпионате.

Сейчас талантливый форвард упустил возможность закрепиться в команде Луческу и испытывает дефицит игровой практики. Тренер неоднократно давал Супряге шанс реабилитироваться за провальные эпизоды, но с каждым разом становилось все хуже, а возможностей войти даже в заявку киевлян – все меньше.

В этом сезоне на счету игрока молодежной сборной Украины лишь шесть игр за "Динамо" и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt в своем декабрьском обновлении ценников понизил стоимость футболиста с шести до четырех миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом итальянский "Дженоа" готов был приобрести Супрягу за 9 млн евро.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать