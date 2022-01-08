Прогноз курса валют на неделю

В первую неделю 2022 года межбанковский валютный рынок работал всего три дня. Спрос превышал предложение валюты, и Национальному банку вновь пришлось проводить интервенции для предотвращения резких колебаний курса доллара.

Торги на межбанке﻿ после очередных «длинных выходных» открылись во вторник 4 января на отметке 27,21/27,33 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Экспортеры в этот день были малоактивны: они или отдыхали до 10 января, или получили в конце прошлого года компенсацию НДС и не нуждались в гривне. А вот нерезиденты, которым выплатили очередную порцию дивидендов, спешили конвертировать их в твердую валюту и отправить «домой». Их спрос спровоцировал рост котировок, которые уже в первый день торгов подскочили на 12 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже. В среду 5 января давление на гривну усилилось: в этот день состоялось погашение ОВГЗ на сумму 12,23 млрд гривен (включая проценты), часть этих денег попала на валютный рынок, вызвав существенный перекос между спросом и предложением.

На этот раз Национальный банк отреагировал оперативно: регулятор сначала вышел с продажей валюты на уровне 27,45 гривен, затем поднял курс продажи до 27,47 гривен, а после обеда – до 27,49 гривен. За день НБУ продал 100 млн долларов – и затормозил рост доллара в непосредственной близости от уровня 27,50. В четверг 6 января состоялась попытка пробить уровень 27,50 и уйти выше, однако она оказалась неудачной, так как спрос на безналичный доллар начал снижаться: нерезиденты в основной массе уже закончили конвертировать дивиденды, а импортеры взяли паузу, не желая покупать сильно подорожавший доллар. Закрыли неделю на отметке 27,48/27,50 гривен – на 23 копейки на покупке и на 15 копеек на продаже выше, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара на уходящей неделе менялся очень динамично, четко отслеживая малейшие колебания на межбанковском валютном рынке. Утром вторника 4 января в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,35-27,38 гривен. В четверг 6 января наличный «американец» подорожал до 27,60-27,63 гривен, но к вечеру его цена снизилась до 27,58 гривен, отреагировав таким образом на нормализацию ситуации на межбанке.

Евро на международном валютном рынке FOREX в первый рабочий день нового года упал с 1,1382 до 1,1279 доллара, поскольку все начали покупать доллар, подешевевший 31 декабря. Во вторник 4 января он опустился еще буквально на 9 пунктов, до отметки 1,1270 – и начиная с этого момента его стали покупать. В пятницу 7 января евро вырос до 1,1364 доллара после публикации данных о занятости в США, вызвавшей падение американского доллара против других ведущих мировых валют. Закрыли неделю на уровне 1,1362 – на 14 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на рост наличного доллара в Украине, чем на колебания на FOREX. Утром вторника 4 января евро в столице продавали по 30,80-30,82 гривен. К вечеру четверга 6 января ценник вырос до 31,05-31,10 гривен. Всего за три дня евро подорожал почти на 30 копеек.

Попытка государственного переворота в Казахстане, начавшаяся 4 января, больно ударила по российской валюте. Доллар в России всего за три дня вырос с 74,20 до 77,20 рублей. И только когда стало известно, что казахские силовые структуры берут под контроль ситуацию в стране (при помощи военных стран-участниц ОДКБ), рубль отскочил от девятимесячного минимума и отвоевал у доллара почти 2 рубля. Закрыли неделю на отметке 75,77 рублей за доллар. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел на 4 копейки - с 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

С 10 января заканчиваются длинные праздничные выходные, и все возвращаются к полноценной работе. Экспортеры, увидев, что доллар вырос в цене, вполне вероятно поспешат продать часть своих валютных запасов, тем самым увеличат предложение валюты на межбанковском валютном рынке. В то же время крупные ритейлерские сети будут переводить в валюту праздничную выручку; к ним присоединятся компании-импортеры, напуганные ростом доллара в первые дни Нового года. Объемы операций на межбанке резко вырастут, и все будет зависеть от того, кого окажется больше: продавцов или покупателей. Естественно, без Национального банка на следующей неделе не обойдется: регулятор будет крайне внимательно следить за ситуацией, выходя с интервенциями для сглаживания сильных колебаний курса. Волатильность торгов вырастет; ожидаются резкие колебания цены и на наличном валютном рынке. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе - 27,40-27,80 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сдвинем немного вверх: 1,1260-1,1475 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,70 до 31,30 гривен за один евро.

Непростой будет следующая неделя для российского рубля. Его курс будет напрямую зависеть как от развития ситуации в соседнем Казахстане, так и от намеченных на 12 января переговоров между Россией и НАТО, которые состоятся в Брюсселе. Рубль продолжит совершать сильные колебания в широком коридоре 75-78 рублей за доллар; если геополитическая обстановка вокруг России начнет улучшаться, возможно его укрепление до 74 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,55-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,60-3,70 гривен за 10 российских рублей.