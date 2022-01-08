Ingenuity готовится к непростому 19-му полёту на Марсе

Маленький марсианский вертолёт Ingenuity превзошёл все ожидания, прожив дольше обещанного в самых оптимистических прогнозах, сообщает 3Dnews.

Аппарат уже готовится к 19-му полёту, хотя изначально был рассчитан только на 5, и это будет первая его миссия в 2022 году. А ещё она будет непростой, поскольку машине предстоит сложный взлёт.

Полёт может состояться в самое ближайшее время, и он пройдёт по маршруту от региона Южная Сеита, где вертолёт находится сейчас, через хребет и далее вверх на плато. Иными словами, он повторяет свои прежние шаги, но движется в противоположном направлении. Ingenuity возвращается к тому месту, где он изначально был развёрнут — к месту посадки марсохода Perseverance.

Предполагаемая зона посадки после 19-го полёта. Источник изображения: mars.nasa.gov

Новый полёт обещает быть сложным. Как говорят в NASA, вертолёт оказался в «безликой песчаной местности». С одной стороны, это хорошо, поскольку не нужно избегать столкновений с какими-либо препятствиями. С другой стороны, для навигационной системы аппарата это настоящий вызов. Её основу составляет направленная вниз камера, по данным с которой составляется карта местности. Но сейчас эта карта похожа на чистый холст, и навигационной платформе придётся очень постараться, чтобы обнаружить на картинке какие-то отличительные особенности, способные служить ориентиром. На конечном этапе 18-го полёта Ingenuity это вызвало некоторые сложности.

По расчётам инженеров NASA, 19-й полёт продлится около 100 секунд. Двигаясь со скоростью около 1 м/с, вертолёт поднимется на высоту 10 м и пролетит 63 м, делая снимки по ходу движения.