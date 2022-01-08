Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан

На фоне продолжающихся протестов в Казахстане власти ФРГ решили прекратить поставки продукции военного назначения в эту страну, сообщает Deutsche Welle.

Уже приняты меры, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не осуществлялся. В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставки оборонной продукции в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро, напомнили агентства. Других подробностей не приводится.

Казахстан не является одним из основных получателей немецкой оборонной продукции, но в последние годы ФРГ регулярно поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур, следует из доклада Боннского международного центра конверсии (BICC), опубликованного в декабре 2021 года.

Кроме того, Казахстан закупал немецкие пистолеты. В частности, по данным BICC, немецкая оружейная фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Арыстан".