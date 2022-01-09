Что делать, если застряли в авто во время метели: советы

Современная зима может принести водителям много сюрпризов на дороге. Что делать, если на пути началась снежная буря, как обезопасить себя и других – в материале, сообщает 24 Канал.

Такая редкая, но опасная ситуация, как снежная буря может стать очень опасной для путников на авто. Непогода может привести к обморожению, переохлаждению и даже смерти, если не принять необходимые меры.

В Красном Кресте США рассказали, что делать, если снежная буря застала водителей в пути.

Держите автомобильный набор в машине

Если машина застряла в морозную погоду или сломалась в отдаленном месте, важно иметь с собой ряд базовых вещей, которые помогут переждать непогоду:

одеяла или пледы;

продукты, которые медленно портятся, калорийные снеки или орехи;

воду;

дополнительные батареи для поддержания работы авто.

Держите в авто вещи первой необходимости / Фото Shutterstock

Оставайтесь в автомобиле

Если началась буря, а укрытия не видно в пределах 100 метров, стоит оставаться в машине. Так вы точно останетесь в безопасности. Если есть возможность, эксперты Красного Креста советуют высунуть из окна авто яркую ткань или же привязать ее к антенне – это поможет спасателям найти авто в метели.

Экономьте топливо

Если температура воздуха очень низкая, держите автомобиль заведенным не более 10 минут в час. Так можно будет поддержать температуру в салоне и сохранить топливо. Убедитесь, что выхлопная труба чиста и не забита снегом – выхлопные газы могут попасть в салон.

Сохраняйте тепло

В Красном Кресте советуют держаться вместе с другими в автомобиле – так лучше будет сохраняться тепло при экстремальных морозах. Время от времени надо двигать руками и ногами и пить воду – это поможет держать организм в нормальном состоянии и температуре.

Оставьте сон на потом

Старайтесь не спать в авто, если вы застряли в буре на длительный период. Особенно эксперты не рекомендуют спать людям, оказавшимся в автомобиле самим. Если в машине есть другие пассажиры, спите по очереди и следите друг за другом – это может спасти жизнь и не пропустить помощь, которая может появиться в любое время.