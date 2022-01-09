Итальянский деревенский пирог – отличный для семейного обеда

Итальянская кухня разнообразна. Тут тебе изысканные мясные мини-рулеты с интересными начинками и вместе с этим – простые деревенские пироги, сообщает Сегодня.

Конечно, это не значит, что они прям-таки простые. Пирог, рецепт которого ниже, отличный – об этом говорят отварной картофель, ветчина и моцарелла у него внутри.

Фото: www.ricettedalmondo.it

Итальянский деревенский пирог

Ингредиенты:

2 листа слоеного теста;

3-4 картофеля (среднего);

200 г ветчины;

150 г моцареллы;

1 яичный желток;

1 ст. л. молока;

соль, перец, специи – по вкусу.

Фото: www.ricettedalmondo.it

Как приготовить:

Картофель отварить в кожуре в подсоленной воде. Очистить и нарезать кружочками. Тесто слегка раскатать, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сделать несколько проколов вилкой. Разложить картофель по всей поверхности. Посолить и поперчить. Добавить специи. Разложить нарезанную ветчину и натертую моцареллу. Накрыть вторым листом теста, закрепить края. Смазать взбитым желтком с молоком. Запекать при 200 градусах около 30 минут.