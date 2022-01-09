Итальянский деревенский пирог – отличный для семейного обеда
Итальянская кухня разнообразна. Тут тебе изысканные мясные мини-рулеты с интересными начинками и вместе с этим – простые деревенские пироги, сообщает Сегодня.
Конечно, это не значит, что они прям-таки простые. Пирог, рецепт которого ниже, отличный – об этом говорят отварной картофель, ветчина и моцарелла у него внутри.
Итальянский деревенский пирог
Ингредиенты:
- 2 листа слоеного теста;
- 3-4 картофеля (среднего);
- 200 г ветчины;
- 150 г моцареллы;
- 1 яичный желток;
- 1 ст. л. молока;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель отварить в кожуре в подсоленной воде. Очистить и нарезать кружочками.
- Тесто слегка раскатать, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сделать несколько проколов вилкой. Разложить картофель по всей поверхности. Посолить и поперчить. Добавить специи.
- Разложить нарезанную ветчину и натертую моцареллу.
- Накрыть вторым листом теста, закрепить края. Смазать взбитым желтком с молоком.
- Запекать при 200 градусах около 30 минут.