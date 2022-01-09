Модель Victoria’s Secret показала самую модную шубу 2022 года

Популярная шведская супермодель Эльза Хоск, которая является одним из "ангелов" Victoria’s Secret, показала новые снимки со своего отдыха в горах. На них звезда позирует в самой модной шубе этого сезона, которая обещает стать фэшн-бестселлером на ближайшие 10 лет, сообщает Обозреватель.

Снимками в стильной зимней верхней одежде Хоск поделилась на личной странице в Instagram. По соцсетям знаменитости можно понять, что она отправилась на новогодние праздники в заснеженные горы со своим бойфрендом Томом Дэйли и годовалой дочкой Тууликки.

На кадрах модель позирует в удлиненном пальто свободного кроя из кудрявого меха оттенка желтой пастели. Талию можно подчеркнуть поясом, однако Эльза его не использует.

Такую шубу можно найти в новой коллекции польского бренда Magda Butrym.

Эльза Хоск в трендовой шубе. Источник: instagram.com/hoskelsa

Многие стилисты прогнозируют, что подобная верхняя одежда будет оставаться в моде еще долгие годы, поэтому носить ее, оставаясь в тренде, удастся даже спустя 10 лет.

Такая верхняя одежда будет популярной даже 10 лет спустя. Источник: instagram.com/hoskelsa

Главное преимущество такой шубы в том, что она абсолютно гармонично смотрится как со спортивными костюмами, широкими худи, джинсами и грубыми ботинками, так и с классическими брюками, элегантными платьями и актуальными ботильонами на каблуке.

К примеру, Хоск позирует в сером трикотажном комплекте, ботинках на массивной подошве с зелеными шнурками и шапке-бини такого же цвета.

Шуба от польского бренда Magda Butrym. Источник: instagram.com/hoskelsa

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