Войска ОДКБ взяли под контроль ряд стратегических объектов Казахстана

Войскам Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), вошедшим в Казахстан на фоне протестов в стране, был передан "под охрану" ряд стратегических объектов в Казахстане, сообщает Новое время.

Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили в воскресенье, 9 января, на заседании оперативного штаба, сообщается на сайте президента.

Список объектов, которые передали под контроль ОДКБ, не сообщается.

Также сообщается, что по всей стране выставлены блокпосты, силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов, устанавливается местонахождение и проводится задержание участников митингов, которых власти Казахстана называют террористами.

Как сообщалось, в Казахстане улицы Байконура патрулирует российская бронетехника. Правоохранительные органы комплекса работают в усиленном режиме несения службы из-за введения сигнала Гром.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих "Старик, уходи" — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Власти Казахстана считают беспорядки следствием действий "террористических групп". В стране введено чрезвычайное положение. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам стрелять "без предупреждения и на поражение" по участникам митингов.

По официальным данным, десятки человек погибли, более тысячи пострадали. Задержано около 6000 человек. Число убитых протестующих не называется.

Президент Касим-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и сменил Нурсултана Назарбаева в должности главы Совета безопасности.

Поздно вечером 5 января Совет ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) принял решение ввести войска в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Свои войска, которые в организации называют "миротворческими", в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. С утра 6 января передовые подразделения ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.