Аналитики предсказали подорожание биткоина до $100 тысяч

Аналитики крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs, которые редко разбрасываются пустыми прогнозами, убеждены, что биткоину по зубам отнять рыночную долю у золота. Благодаря этому криптовалюта подорожает до 100 тысяч долларов, сообщает УНИАН.

Эксперты банка оценили, что главная криптовалюта сейчас имеет 20% долю на рынке средств сбережений, который состоит из биткоина и золота. Последняя традиционно считается "страховочным" активом, в который инвесторы вкладывают деньги в период потрясений на рынке.

Если доля биткоина в этом тандеме "гипотетически" подымится выше 50% в ближайшие пару лет, его цена превысит $100 тысяч, а совокупная годовая доходность достигнет 17-18%. Также в банке высказали уверенность, что стоимость биткоина будет увеличиваться благодаря росту популярности среди институциональных инвесторов. Препятствием для этого может негативное воздействие криптовалюты на окружающую среду, но спрос на криптоактив это обстоятельство не остановит.

В конце декабря о росте курса биткоина до $100 тыс. говорил и главный стратег Bloomberg Майк МакГлоун. Аналитик напомнил, что по итогам года актив подорожал на 66%, а его последующий рост – это лишь вопрос времени.