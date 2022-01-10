Какие новинки приедут в Украину, а каких моделей не досчитаются

В Украине в 2022 году ожидается появление многих уже хорошо знакомых моделей автомобилей, но оборудованных полностью электрической тягой, сообщает UBR.

Руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк рассказал, что многие автопроизводители наконец-то привезут к нам электрические версии своих бестселлеров.

Ожидаемые в 2022 году в Украине электромобили:

Citroen C4;

Opel Mokka;

Peugeot 2008;

Nissan Aria;

DS 3 e-Tense;

CUPRA Born.

Но, как отметил эксперт, большинство премьер будет все-таки с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами.

Самые ожидаемые автоновинки 2022 года с бензиновыми и гибридными двигателями:

Toyota Corolla Cross;

новые поколения Lexus NX и Lexus LX;

Renault Logan и Renault Sandero;

Opel Astra L;

Nissan Qashqai и Nissan X-Trail;

Suzuki S-Cross;

Skoda Kodiaq;

седан премиум-класcа DS 9.

В то же время продолжающийся в мировом автопроме дефицит комплектующих может изменить эти планы, и многое новинки не попадут на наш рынок.

"По этой же причине цены на все автомобили вырастут на 2-5% – этот процесс уже начался с начала 2022 года. Многие автоимпортеры уже пересмотрели ценники, и, боюсь, это только начало" , – предупредил Сергей Матусяк.

В свою очередь некоторые дилеры под конец года открыли прием заявок на новый городской кроссовер Kia Sportage пятого поколения. Он будет представлен в четырех модификациях (Comfort, Prestige, Luxury, GT Line) и цены на него стартуют от 20,9 тыс. евро.

Именно эта модель стала самой популярной среди новых автомобилей на украинском рынке в ноябре.

Подорожание и китайская экспансия

Директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий также указал на рост цен на новые автомобили из-за кризиса в производстве микрочипов. Из-за этого в 2022 году в украинских автосалонах возможен дефицит популярных моделей, таких как Skoda Octavia, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, спрогнозировал он в комментарии UBR.ua.

Сергей Матусяк отметил еще одну тенденцию нового года – возвращение или вхождение на рынок Украины китайских брендов.

"Уже известно о начале продаж Geely, за ними подтянутся BYD, GAC и другие. Также продолжится массовый ввоз китайских электромобилей независимыми дилерами" , – спрогнозировал руководитель проекта "Авто24".

О подорожании и активизации китайских производителей на украинском рынке в комментарии UBR.ua рассказал и глава Института исследований авторынка (ИИАР) Станислав Бучацкий. По его оценкам, из-за кризиса в производстве полупроводников новые автомобили подорожают минимум на 5%.

Этот фактор, отметил он, может повлиять и на ассортимент – "люди будут выбирать тот автомобиль, который можно купить, а не тот, который бы им хотелось приобрести".

Иными словами, будут доступны машины с более простой комплектацией, это – во-первых. Во-вторых, украинцы могут отдавать предпочтение тем авто, которые "будут просто доступны на рынке", например, китайские.

При этом Китай все больше выпускает автомобилей в более дорогих ценовых сегментах.

"За 32 тысячи евро можно купить машину с комплектацией, европейский аналог которой будет стоить около 50-60 тысяч евро" , – привел сравнение Станислав Бучацкий.

Стоит ли ожидать появления новых брендов

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко выразил сомнение в том, что в Украине могут появиться новые автобренды.

По его словам, в 2008 году в Украине было продано 623 тыс. новых автомобилей и импортировано 4,5 тыс. подержанных машин. В уходящем году продано 100 тыс. новых автомобилей, а "старых" – 550 тыс. единиц.

"Понятно, что при такой тенденции о приходе новых импортеров сейчас говорить не можем – если тенденция не изменится" , – отметил Олег Назаренко.

Ведь во всем мире, кроме Африки, Украины и некоторых стран на Балканах, основная тенденция – это продажа новых автомобилей. А все старые машины свозятся в эти три названные региона, подчеркнул глава ВААИД.

Пока ситуация не изменится в сторону увеличения продаж новых авто, добавляет он, новые бренды не будут приходить в нашу страну.

Еще в 2008 году в Украине были представлены Acura, Ferrari, Lamborghini, Spyker.

"Все эти бренды ушли из Украины, и понятно, что пока продажи не вырастут, они не вернутся" , – констатировал Олег Назаренко.

По его прогнозам, если правительство будет поддерживать развитие электротранспорта, то возможно появление недорогих китайских брендов. А также уже электрофицированных моделей известных производителей, пока непредставленных в Украине – Honda, Renault и др.

Как во всем мире, так и в Украине в 2022 году ожидается восстановление автомобильной отрасли, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса Covid-19, заявил Станислав Бучацкий.

По его словам, если в Украине не проявятся форс-мажорные обстоятельства – вторжение войск РФ, падение гривны и другие негативные факторы – то можно ожидать роста продаж новых автомобилей в пределах 20%, до 120 тыс. за год.

Глава ИИАР отметил, что на продажи новых автомобилей однозначно позитивно будет влиять развитие новых программ финансирования. В Украине продажи в лизинг или кредит составляют 15-20% от общего объема новых машин, тогда как в Европе этот показатель доходит до 40-45%.