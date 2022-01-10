Что ожидается на валютном рынке в понедельник

На прошлой неделе курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ попытался подняться выше уровня 27,50 гривен. Однако желающих покупать доллар по такой цене оказалось немного, и котировки опустились ниже даже без помощи Национального банка.

Сегодня все, кто устроил себе «длинные новогодние выходные», приступают к работе. Экспортеры, увидев, что доллар вырос в цене, вполне вероятно поспешат продать часть своих валютных запасов, тем самым увеличат предложение валюты на межбанковском валютном рынке. В то же время крупные ритейлерские сети будут переводить в валюту праздничную выручку; к ним присоединятся компании-импортеры, напуганные ростом доллара в первые дни Нового года. Все будет зависеть от того, кого сегодня окажется больше: продавцов или покупателей. В любом случае уровень 27,50 гривен еще раз будет проверен на прочность.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,45/27,55 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в прошлый четверг сначала выросла с 27,58 до 27,62-27,63 гривен, а затем опять вернулась к 27,58. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,58-27,60 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу резко вырос до отметки 1,1364 доллара после публикации данных по занятости в США, показавших слабый по сравнению с прогнозным рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Утром понедельника евро корректируется после сильного роста и уже опустился до 1,1332 доллара. Наличный евро в прошлый четверг продавали по 31,05-31,10 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с этих же цифр. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня к вечеру цена наличного евро может немного снизиться.

Российский рубль на прошлой неделе упал до 77,20 рублей за доллар на фоне нарастания напряженности в соседнем Казахстане, но к вечеру 7 января частично компенсировал свои потери, укрепившись до уровня 75,20 рублей за доллар. Утром понедельника 10 января рубль торгуется в узком диапазоне 75,40-75,60 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве в прошлый четверг подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; спрос на него резко снизился. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене, дальше все будет зависеть от того, продолжит ли гривна падение к другим валютам или начнет укрепляться.