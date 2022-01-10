"Дженоа" может уволить Шевченко после поражения

Дженоа 9 января дома минимально уступила Специи. Это поражение может стать последним для Андрея Шевченко во главе "грифонов", сообщает 24 Канал.

Не успел Шевченко пробыть и три месяца у Дженоа, когда его тренерское кресло зашаталось. Сразу два ведущих журналиста Италии Николо Скирра и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможной отставке наставника "грифонов".

Об этом они написали на своих страницах в твиттере. Такая информация появилась после поражения от специи (0:1).

По данным Скиры, судьба Шевченко у Дженоа решается прямо сейчас.

Андрей Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает его положение после поражения специей. Это будет долгая ночь размышлений, – написал журналист.

Эти слухи подтвердил еще один итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Поражение от клуба Виктора Коваленко снизило доверие руководства "грифонов" к украинскому специалисту.

Статистика Дженоа под руководством Шевченко