"Дженоа" может уволить Шевченко после поражения
Дженоа 9 января дома минимально уступила Специи. Это поражение может стать последним для Андрея Шевченко во главе "грифонов", сообщает 24 Канал.
Не успел Шевченко пробыть и три месяца у Дженоа, когда его тренерское кресло зашаталось. Сразу два ведущих журналиста Италии Николо Скирра и Джанлука Ди Марцио заговорили о возможной отставке наставника "грифонов".
Об этом они написали на своих страницах в твиттере. Такая информация появилась после поражения от специи (0:1).
По данным Скиры, судьба Шевченко у Дженоа решается прямо сейчас.
Андрей Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы. Руководство клуба оценивает его положение после поражения специей. Это будет долгая ночь размышлений, – написал журналист.
Эти слухи подтвердил еще один итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Поражение от клуба Виктора Коваленко снизило доверие руководства "грифонов" к украинскому специалисту.
Статистика Дженоа под руководством Шевченко
- Бывший тренер сборной Украины возглавил Дженоа 7 ноября. Украинец пришел спасать команду, но пока ему это не удается.
- Под руководством украинца "грифоны" провели 9 матчей, в которых набрали всего три очка и забило такое же количество голов. Клуб из Генуи расписали три мировых – против Удинезе, Аталанты и Сассуоло.
- Единственную победу Дженоа с Шевченко одержало в Кубке Италии против Салернитаны (1:0).
- После 21 сыгранного тура генуэзцы опустились на 19 место в таблице Серии А, имея в своем активе 12 пунктов.