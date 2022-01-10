Торговая война Китая и США помогла остальным странам

Торговая война между США и Китаем не только не привела к катастрофическим последствиям на мировом рынке, но и создала новые торговые возможности для многих стран, выяснили аналитики Национального бюро экономических исследований (NBER) и Всемирного банка (ВБ), сообщает Коммерсант.

Крупнейшие ненефтяные экспортеры, исключая США и КНР, увеличили экспорт в остальной мир и США, сократив поставки только в Китай. При этом страны с более высокими накопленными прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и большей долей экспорта в рамках торговых соглашений смогли увеличить экспорт сильнее остальных.

В 2018–2019 годах экспертные организации считали взаимные торговые ограничения между США и Китаем серьезной угрозой для глобального рынка. Например, во Всемирной торговой организации (ВТО) предупреждали о негативном влиянии торговой войны на инвестиции, а в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — о замедлении роста мировой экономики. Однако в декабре аналитики выяснили, что ограничение американо-китайского рынка заметно увеличило мировой экспорт для 19 стран, а сократились поставки за рубеж только у одной. Вместе с тем, речь идет не просто о перераспределении торговых потоков — объемы глобальной торговли увеличились.

Самая положительная динамика зафиксирована в странах с более открытыми экономиками, высокими накопленными прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и большей долей экспорта в рамках торговых соглашений. Эксперты считают, что негативные прогнозы, связанные с торговой войной Китая и США, не оправдались во многом благодаря тому, что американские власти так и не ввели повышенные пошлины на электронику и товары, где доля китайских производителей составляет около 80–90 процентов. Сама торговая война начала стихать с началом пандемии коронавируса, так как противники перестали вводить новые барьеры. Однако в NBER и ВБ заявили, что многие из повышенных тарифов в торговле между США и КНР сохраняются и после 2021 года.

Несмотря на все ограничения, в 2021 году США стали крупнейшим импортером китайских товаров. При этом экспорт КНР в США вырос на 28,3 процента, а импорт американских товаров в Китай увеличился на 36,9 процента. В целом экспорта Китая за ушедший год вырос на 22 процента по сравнению с 2020 годом и составил почти 326 миллиардов долларов. Импорт вырос почти на 32 процента до 254 миллиардов долларов. Мировой спрос на китайские товары остается высоким на протяжении всей пандемии.