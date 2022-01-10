США потребовали от Казахстана объяснить обращение в ОДКБ

Вашингтон запросил разъяснения у Казахстана, почему он обратился в ОДКБ за помощью в связи с протестами и беспорядками, заявил в интервью CNN госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия" , - сказал госсекретарь.

По его словам, Казахстан должен был сам мирно справиться с этой ситуацией.

"Мы запросили разъяснения по этому поводу" , - добавил Блинкен.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. 6 января стало известно, что совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.