Налоговая социальная льгота: кто имеет право на уменьшение налогов

На 2022 год установлены новые лимиты дохода, дающие право на применение налоговых социальных льгот (ПСЛ), а также их размеры и список, сообщает Новое время.

Согласно НКУ налоговая социальная льгота применяется к начисленному в течение отчетного налогового месяца плательщику налога на доход в виде зарплаты (законной выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

Какой предельный размер дохода дает право на применение налоговой социальной льготы

Поскольку размер месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января 2022 составляет 2481 грн, предельный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота, на протяжении всего 2022 будет составлять 3470 грн (2481*1,4).

Налоговая социальная льгота для работающих родителей двух и более детей

Размер ПСП зависит от количества детей. Его размер исчисляется путем умножения предельного размера дохода, что дает право на применение налоговой социальной льготы одному из родителей и количеству детей, а именно:

6940 грн — 3470*2 — при наличии 2-х детей;

10140 — 3470*3 — при наличии 3-х детей;

13880 грн — 3470*4 — при наличии 4-х детей и так далее.

Размер налоговой социальной льготы

НСЛ составляет 50% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного налогового (2481 грн). Для любого из налогоплательщиков на протяжении всего 2022 года размер налоговой социальной льготы составит:

100% — 1240,50 грн (2481 грн*50%*100%);

150% — 1860,75 грн (2481 грн*50%*150%);

200% — 2481,00 грн (2481 грн* 50%* 200%).

Учитывая, что по состоянию на 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 грн, а с 1 октября будет составлять 6700 грн, рассчитывать на применение налоговой социальной льготы могут только работники:

с не полностью отработанной нормой рабочего времени (например, из-за неполного рабочего дня) и начисленной зарплатой менее 3470 грн;

с правом на «детские» социальные льготы и, как следствие, выше, по сравнению с 3470 грн, предельный размер зарплаты для применения льготы (6940 грн — на двоих детей, 10410 грн — на троих детей, 13880 грн — на четырех детей и т. д.).

Кто и сколько налоговых социальных льгот может получить

10﻿0% налоговой социальной льготы

Любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 100% — 1240,50 грн. Также на такую льготу имеет право налогоплательщик, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет (в расчете на каждого такого ребенка).

150% налоговой социальной льготы

На уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 150% — 1860,75 грн — имеют право:

одинокие матери (отцы), вдовы (вдовцы) или опекуны, попечители (в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет);

лица, содержащие ребенка-инвалида (в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет);

лица, отнесенные законом к I или II категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в т. ч. лица, награжденные грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнктуры;

инвалиды I или II группы, в т. ч. с детства, кроме инвалидов, получающих отдельные льготы;

лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, в т. ч. журналистам;

участникам боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которые распространяется действие закона о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, кроме отдельных лиц.

200% налоговой социальной льготы

Плательщики налога, имеющие право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 200% — 2481 грн.

Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда или полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы; лица, награжденные 4-мя и более медалями «За отвагу»;

участники боевых действий во время Второй мировой войны или лица, работавшие в то время в тылу, и инвалиды I и II группы, из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие закона о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты;

бывшие заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными или реабилитированными;

лица, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или оккупированных фашистской Германией и ее союзниками;

лица, находившиеся на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, РФ) в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Напомним, что с января 2022 действуют новые алгоритмы налогообложения украинцев. На основании резонансного закона 5600 вступили в силу изменения в НКУ.