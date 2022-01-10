В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта

Задержанный в Казахстане за участие в массовых беспорядках гражданин Киргизии Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, сообщает Интерфакс.

Об этом заявили в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину" , - сказал представитель пресс-службы ведомства.

В Минюсте Кыргызстана требует возбудить дело о применении пыток к Рузахунову.

"Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений" , - сообщили в ведомстве.

Ранее Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил в воскресенье журналистам, что Рузахунов не является террористом. В связи с его задержанием киргизские власти направили ноту в Казахстан.