"Оранжевая" зона: COVID-показатели ухудшились в двух областях Украины

В двух областях COVID-показатели соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, сообщает УНИАН.

По состоянию на 9 января в Сумской области высокий коэффициент выявления случаев инфицирования - 21% при норме в 20%.

В Херсонской области плохая динамика уровня госпитализаций в течение двух последних дней.

Загруженность коек с кислородом в обоих регионах в пределах нормы.

Ситуация в стране остается стабильной - все остальные регионы соответствуют показателям установленной по всей стране "желтой" зоны карантина.

Отметим, днем раньше показателям "оранжевой" зоны отвечала только Херсонская область.

Напомним, что данные Минздрава по зонированию берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрении соответствующих карантинных ограничений.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.