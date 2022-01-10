Репостнул картинку в "Одноклассниках": в Сумской области осудили военного

В Сумской области суд вынес приговор военному, который сделал репост картинки в запрещенной российской соцсети "Одноклассники", сообщает УНИАН.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Так, Роменский районный суд приговорил бывшего участника войны на Донбассе за распространение пропагандистской листовки в запрещенной социальной сети "Одноклассники".

Согласно материалам дела, в 2020 году мужчина лайкнул и поделился публикацией – агитационной листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью "Один народ" и с современными флагами России, Украины и Беларуси.

Публикацию просмотрели 66 пользователей, а один – поставила отметку "нравится".

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст 109 УКУ - распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или на захват государственной власти.

Военного обязали уплатить штраф в размере 4250 гривен и расходы на судебную экспертизу стоимостью 6537 гривен.