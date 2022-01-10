Как Украина будет возвращать Крым в 2022 году – мнения экспертов

Почти половина украинцев верит в возвращение Крыма, свидетельствуют соцопросы. Эксперты рассказали, насколько реалистично это в 2022 году и какие действия помогут Украине реинтегрировать полуостров, сообщает Сегодня.

Крым вернется, но не скоро

Согласно результатам исследования Active Group, 46,1% граждан Украины надеятся на возвращение полуострова. При этом лишь 4,3% из них верят, что это произойдет в ближайшее время, а 41,8% рассчитывают на возвращение Крыма в отдаленной перспективе. В то же время 33,2% опрошенных украинцев уверены, что Украина окончательно потеряла Крым и он останется частью России.

Также более половины украинцев придерживаются мнения, что Украина могла сохранить Крым в своем составе в феврале – марте 2014 года, когда его аннексировала РФ. Такую точку зрения высказали 52% респондентов. Треть опрошенных (32%) уверены, что у украинской власти того времени не было возможности удержать Крым.

Стратегия деоккупации и Крымская платформа

Тем не менее для Украины и всего международного сообщества, в том числе ООН и НАТО, де-юре Крым – это территория Украины.

Так, президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным обращением к Верховной Раде 1 декабря, заявил, что Крым вернулся в мировую повестку дня. Президент напомнил, что в марте 2021 года вел в действие решение СНБО "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Данный документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного и гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Территория площадью 27 тыс. кв. км – больше некоторых стран Европы и мира. Мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан" , – добавил глава государства.

Фото: Офис президента

Зеленский также подчеркнул, что впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне – на саммите Крымской платформы, состоявшемся в августе 2021 года.

"В первом саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации" , – сказал Зеленский.

Фото: Офис президента

Новые дипломатические инструменты

Экс-министр курортов и туризма Крыма (2010-2014 гг.) Александр Лиев говорит, что Украина входит в 2022 год с новыми политическими инструментами.

"В отличие от прошлых лет, когда украинские политики боролись с аннексией Крыма лишь громкими лозунгами и прогнозами, в 2022 году начнет реализовываться конкретный, утвержденный план действий" , – говорит Лиев.

Он также отмечает, что Крымская платформа, которая уже прозвучала на весь мир и сильно раздражает Россию, станет важным дипломатическим инструментом давления мировым сообществом на Москву.

"Мы сможем противостоять России, заручившись поддержкой Запада" , – уверен экс-министр.

Фото: Facebook

Кроме того, Лиев обращает внимание, что в последние годы увеличивается мощь украинской армии.

"В вопросе возврата Крыма мы сможем рассчитывать не только на дипломатические усилия, но и на поддержку вооруженными силами. В 2022 году мы значительно приблизимся к моменту деоккупации Крыма" , – отмечает Лиев.

Донбасс может отодвинуть Крым на второй план

Политолог Алексей Якубин сомневается, что в 2022 году Украина приблизится к возвращению Крыма. Одной из причин, почему ситуация с реинтеграцией полуострова не сдвинется с места, является конфликт на Донбассе.

"На фоне противостояния на Донбассе и напряжения на украинских границах, к которым Россия стянула свою армию, вопрос Крыма для Украины может отойти на второй план. Несмотря на то, что Крымская платформа активизировала тему деоккупации полуострова, все же в 2022 году она будет менее приоритетной" , – говорит Якубин.

Политолог подчеркивает, что Россия считает вопрос с Крымом закрытым, а Запад и США, в частности, неактивно выносят проблему оккупированной украинской территории в публичную плоскость.

"На переговорах Байдена с Путиным этому вопросу практически не уделили внимания. Саммит "Крымская платформа" мировые лидеры не посетили. Приехали лишь отдельные министры иностранных дел. Все это свидетельствует о том, что проблема Крыма более локальная, чем глобальная" , – говорит эксперт.

Фото: Facebook

По мнению Якубина, в 2022 году Украина все же будет пытаться выводить тему Крыма на международную повестку, однако большого внимания мировой общественности ждать не стоит.

"В украинской тематике будет доминировать проблема Донбасса и угроза войны с Россией, так как это несет опасность для безопасности всего мира. Крым, к сожалению, пока останется региональным вопросом, без особого продвижения" , – уверен эксперт.

Аннексия Крыма лежит в корне противостояния РФ и Запада

Политолог Руслан Бортник также считает, что из-за напряженной ситуации на востоке Украины в 2022 году вопрос Крыма может оказаться "замороженным".

"Тему Крыма могут вынести за скобки, если на Донбассе продолжится эскалация конфликта" , – говорит Бортник.

В то же время политолог не исключает, что может появиться некая новая модель решения вопроса Крыма.

"В 2022 году крымская тематика все же будет подниматься. Возможно, появятся идеи о временном совместном управлении полуостровом или каком-либо виде присутствия украинской власти в Симферополе. В любом случае необходимо понимать, что аннексия Крыма лежит в корне противостояния между Россией и Западом. Донбасс, несмотря на остроту проблемы, все же является производной от крымской ситуации. Без ее решения нормализовать отношения между Россией, Украиной и Западом невозможно" , – подытожил Бортник.