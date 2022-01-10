Китай намерен сотрудничать с Казахстаном для "пресечения цветных революций"

Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в ходе телефонного разговора со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди заявил о готовности Китая наращивать сотрудничество с Казахстаном для обеспечения политической безопасности двух стран и "предотвращения цветных революций", сообщает ТАСС.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона готова усилить сотрудничество с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб безопасности. Мы намерены наращивать двустороннее взаимодействие для пресечения внешнего вмешательства, защиты национальных политических систем и безопасности двух стран и будем препятствовать любым попыткам организовывать цветные революции" , – говорится в заявлении МИД Китая.

Пекин намерен усилить сотрудничество с казахстанским правительством для реализации "масштабных программ в сфере безопасности". В МИД Китая также выразил надежду, что Казахстан обеспечит защиту китайских граждан, находящихся на его территории.

"Китай - сосед Казахстана, наша страна как никто другой надеется на поддержание долгосрочной стабильности в Средней Азии" , - подытожил он.

По словам представителя МИД, китайские власти верят в успешное восстановление общественной безопасности и стабильности в Казахстане под руководством президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Уверен, что под руководством президента Токаева Казахстан сможет полностью восстановить общественную безопасность и стабильность" , - сообщил он.

По словам китайского дипломата, правительство и народ Китая "выражают твердую солидарность" с населением и руководством Казахстана.